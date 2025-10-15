Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»

Главный тренер «Самары» прокомментировал крупное поражение от «Зенита» – 64:113.

«Мы опять возвращаемся к анатомии тела – в этом мы сегодня уступаем, особенно молодыми игроками, которые выходят на замену. Всегда просчитываешь момент, когда можно удачно ввести игрока со скамейки, чтобы выдержать нарастающий темп соперников такого топ-уровня, как «Зенит», чтобы дать передышку лидерам – и в этот момент мы падаем, а возвращаться становиться еще сложнее.

Первая четверть – хорошая, мы забили все мячи через хорошее нападение, но не защитились: пропустили 28 очков, отдав свою «краску», Пойтресс доминировал, быстрые фолы Минченко... Мы пытались включиться заменами, но все равно Пойтресс доминировал, плюс быстрый переход «Зенита » – это сегодня было ключевым фактором.

Мы знаем наши потери, ждем возвращения того же Миши Кулагина – и в ноябре будем все вместе. Надеюсь, мы укрепимся и будем показывать ритм нашей игры» – сказал Владислав Коновалов.