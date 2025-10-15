1

Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»

Главный тренер «Самары» прокомментировал крупное поражение от «Зенита» – 64:113.

«Мы опять возвращаемся к анатомии тела – в этом мы сегодня уступаем, особенно молодыми игроками, которые выходят на замену. Всегда просчитываешь момент, когда можно удачно ввести игрока со скамейки, чтобы выдержать нарастающий темп соперников такого топ-уровня, как «Зенит», чтобы дать передышку лидерам – и в этот момент мы падаем, а возвращаться становиться еще сложнее.

Первая четверть – хорошая, мы забили все мячи через хорошее нападение, но не защитились: пропустили 28 очков, отдав свою «краску», Пойтресс доминировал, быстрые фолы Минченко... Мы пытались включиться заменами, но все равно Пойтресс доминировал, плюс быстрый переход «Зенита» – это сегодня было ключевым фактором.

Мы знаем наши потери, ждем возвращения того же Миши Кулагина – и в ноябре будем все вместе. Надеюсь, мы укрепимся и будем показывать ритм нашей игры» – сказал Владислав Коновалов.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?4784 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoСамара
logoЕдиная лига ВТБ
logoВладислав Коновалов
logoЗенит
logoМихаил Кулагин
Алекс Пойтресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
3сегодня, 18:40
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА обыграл «Пари НН»
9сегодня, 18:27
Владислав Коновалов о крупном поражении от «Бетсити Пармы»: «У нас травма за травмой, вновь дебюты, не хватило решений и опыта»
211 октября, 16:15
Главные новости
Евролига. 50 очков Нанна и Холмса на двоих помогли «Панатинаикосу» обыграть «Виллербан», «Реал» играет с «Партизаном» и другие матчи
211 минут назадLive
Малкольм Брогдон объявил о завершении карьеры
314 минут назад
Энтони Слэйтер: «Стив Керр вряд ли покинет «Уорриорз»
45 минут назад
«Есть игроки, которых словно коснулась волшебная палочка, и Лука – один из них». Руди Фернандес назвал Дончича лучшим баскетболистом, с которым ему довелось играть
1сегодня, 19:34
«Сакраменто» подписал Дакуана Джеффриса
сегодня, 19:11
Единая лига ВТБ. 31 очко Рэндолфа помогло «Зениту» разгромить «Самару», ЦСКА обыграл «Пари НН»
9сегодня, 18:27
Лука Дончич о Джей Джей Редике: «Когда мы играли вместе в «Далласе», мне приходилось его буквально «таскать». Он вообще не мог двигаться»
2сегодня, 18:25
Расселл Уэстбрук подпишет с «Сакраменто» однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов
9сегодня, 17:57
«Кливленд» возвращает классическую форму и паркет образца 2000-х годов
6сегодня, 17:45Фото
НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» сыграет с «Далласом», «Сакраменто» примет «Клипперс» и другие матчи
сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»
32 минуты назад
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие матчи
сегодня, 18:43Live
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
3сегодня, 18:40
Зоран Лукич: «Смотрю все игры Единой лиги ВТБ»
1сегодня, 15:17
Серджо Скариоло об увольнении Янниса Сферопулоса: «Такие быстрые перемены редко оправданы»
2сегодня, 14:37
Шарунас Ясикявичюс о фанатах «Фенербахче»: «Скандировать «мафия Евролиги», когда мы – европейские чемпионы, неправильно»
сегодня, 14:09
Зоран Лукич объявил расширенный список из 29 игроков, которые претендуют на участие в тренировочном лагере сборной России
сегодня, 13:52
Amazon Prime показал свою студию NBA on Prime на дебютный сезон телетрансляций
2сегодня, 04:30Фото
Еврокубок. «Тюрк Телеком» победил «Будучность», «Гамбург» уступил «Бахчешехиру»
вчера, 19:59
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
вчера, 19:31