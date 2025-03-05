Стивен Эй Смит о 50 000 очков Леброна Джеймса: «Майкл Джордан не был так хорош так долго»
Стивен Эй Смит прокомментировал 50 000 очков Леброна Джеймса за карьеру.
«Как известно, я ставлю Майкла Джордана выше всех остальных. Такова моя позиция. Потому что мое понимание величайшего игрока в истории – ты на своем пике лучше всех остальных на их пике.
Но Брайан Уиндхорст дал такое определение – никто не был так хорош так долго. И в этой категории Леброн Джеймс – величайший игрок в истории. Другими словами, никто не был так хорош так долго, как Леброн Джеймс.
Джордан в свои лучшие годы — величайший игрок, которого я когда-либо видел. Но Джордан не был так хорош так долго. 22 года. Леброн Джеймс был признан игроком месяца в 2005 году, и спустя 20 лет он все еще игрок месяца», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт First Take в соцсети X
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