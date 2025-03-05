Сэм Кэсселл – основной кандидат на должность главного тренера университета Флорида Стэйт
Сэм Кэсселл может возглавить команду университета Флорида Стэйт.
Ассистент главного тренера «Бостона» Сэм Кэсселл считается основным кандидатом на должность главного тренера университета Флорида Стэйт, которая станет вакантной, когда Ленард Хэмилтон завершит карьеру по окончании сезона.
Кэсселл выступал за Флорида Стэйт с 1991 по 1993 год, после чего был выбран в 1-м раунде драфта НБА. В прошлом году 55-летний специалист проходил собеседование на должность главного тренера «Лейкерс», но клуб выбрал Джей Джей Редика.
Отмечается, что университет еще не связывался с Кэсселлом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Heavy
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