Сэм Кэсселл – основной кандидат на должность главного тренера университета Флорида Стэйт

Сэм Кэсселл может возглавить команду университета Флорида Стэйт.

Ассистент главного тренера «Бостона » Сэм Кэсселл считается основным кандидатом на должность главного тренера университета Флорида Стэйт, которая станет вакантной, когда Ленард Хэмилтон завершит карьеру по окончании сезона.

Кэсселл выступал за Флорида Стэйт с 1991 по 1993 год, после чего был выбран в 1-м раунде драфта НБА . В прошлом году 55-летний специалист проходил собеседование на должность главного тренера «Лейкерс», но клуб выбрал Джей Джей Редика.

Отмечается, что университет еще не связывался с Кэсселлом.