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Сэм Кэсселл о Кевине Гарнетте: «Никогда не видел парня, который покрывался мурашками. Он был очень напряжен»

Сэм Кэсселл рассказал, как Кевин Гарнетт всегда стремился стать лучше.

«Мы играли против «Сакраменто», и у Гарнетта было 38 очков и 28 подборов. На следующий день мы играем с «Уорриорз». Ему дали статистику, и он был в ярости от своих показателей. Если бы у меня было 38 и 28, я бы позвонил всем на свете.

В течение часа и 20 минут, пока мы ехали в Сан-Франциско, он сидел и рассказывал о подборах, которые он не сделал: «Блин, я почти забрал тот подбор после штрафного. Джонсон, чувак, ты должен был убраться с дороги, я должен был забрать тот подбор».

Он лучший партнер по команде, который у меня был. Я никогда не видел парня, который покрывался мурашками. Он просто дрожал. Он был очень напряжен», – рассказал бывший игрок, ныне ассистент главного тренера «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
Сэм Кэсселл
logoКевин Гарнетт
logoНБА
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