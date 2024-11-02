Сэм Кэсселл: «Во многом благодаря Элу Хорфорду «Селтикс» выиграли чемпионат»
Сэм Кэсселл объяснил, почему Эл Хорфорд является будущим членом Зала славы.
«Нет сомнений в том, что он будет включен в Зал славы, потому что он является тем самым связующим звеном. Он играет в лиге очень долго. Он понимает, что хорошо, а что плохо в этой игре.
Он обладает потрясающим профессионализмом. Он играет, когда нам нужно, чтобы он играл, мы даем ему время отдохнуть, но он всегда готов играть.
Когда Порзингис травмировался во время плей-офф в прошлом сезоне, Эл выходил в стартовом составе на каждый матч и проявлял себя довольно хорошо. Во многом благодаря ему мы выиграли чемпионат», – сказал ассистент главного тренера «Бостона»,
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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