Сэм Кэсселл: «Во многом благодаря Элу Хорфорду «Селтикс» выиграли чемпионат»

Сэм Кэсселл объяснил, почему Эл Хорфорд является будущим членом Зала славы.

«Нет сомнений в том, что он будет включен в Зал славы, потому что он является тем самым связующим звеном. Он играет в лиге очень долго. Он понимает, что хорошо, а что плохо в этой игре.

Он обладает потрясающим профессионализмом. Он играет, когда нам нужно, чтобы он играл, мы даем ему время отдохнуть, но он всегда готов играть.

Когда Порзингис травмировался во время плей-офф в прошлом сезоне, Эл выходил в стартовом составе на каждый матч и проявлял себя довольно хорошо. Во многом благодаря ему мы выиграли чемпионат», – сказал ассистент главного тренера «Бостона »,