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Сэм Кэсселл: «Энджел Риз была такой ленивой в школе. Ее игра теперь очень меня радует»

Сэм Кэсселл высоко оценил первый сезон Энджел Риз.

Бывший игрок и ассистент главного тренера «Бостона» похвалил уроженку родного для него округа Балтимор.

«Следил, как она поднимается в ранге в старшей школе Балтимора. Она казалась мне такой ленивой, потому что настолько превосходила свое окружение.

Иногда она мазала «лэй-ап», брала подбор, снова мазала и не возвращалась в защиту.

Ее игра в женской НБА сейчас приносит мне только радость. Так здорово, что еще один игрок из нашего города несет позитив и добивается успеха. Очень ее уважаю», – заключил трехкратный чемпион НБА.

Форвард «Чикаго» стала 2-й в голосовании за лучшего новичка года в женской НБА. Риз установила ряд рекордов в области подборов и дабл-даблов, но все еще демонстрирует низкие показатели точности с игры (39,1%).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Come And Talk 2 Me
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