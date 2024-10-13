Сэм Кэсселл: «Энджел Риз была такой ленивой в школе. Ее игра теперь очень меня радует»

Сэм Кэсселл высоко оценил первый сезон Энджел Риз.

Бывший игрок и ассистент главного тренера «Бостона » похвалил уроженку родного для него округа Балтимор.

«Следил, как она поднимается в ранге в старшей школе Балтимора. Она казалась мне такой ленивой, потому что настолько превосходила свое окружение.

Иногда она мазала «лэй-ап», брала подбор, снова мазала и не возвращалась в защиту.

Ее игра в женской НБА сейчас приносит мне только радость. Так здорово, что еще один игрок из нашего города несет позитив и добивается успеха. Очень ее уважаю», – заключил трехкратный чемпион НБА.

Форвард «Чикаго » стала 2-й в голосовании за лучшего новичка года в женской НБА . Риз установила ряд рекордов в области подборов и дабл-даблов, но все еще демонстрирует низкие показатели точности с игры (39,1%).