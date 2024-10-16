«Его украли, мне пришлось заплатить, чтобы его снова установили, но его снова украли». Сэм Кэсселл рассказал о дорожном знаке с его именем
Сэм Кэсселл рассказал забавную историю об улице, названной в его честь.
«Когда я завершил карьеру, город Балтимор назвал улицу, на которой я родился, Марфорд Авеню, проезд Сэма Кэсселла. Они установили там дорожный знак, повесили его на фонарный столб.
Но кто-то его украл! Его украли, поэтому мне пришлось заплатить за то, чтобы его снова повесили. Но его снова украли! Тогда я подумал: «Все, с меня хватит», – рассказал бывший игрок НБА, ныне ассистент главного тренера «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Come And Talk 2 Me
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