Джимми Батлер: «Благодарен Майку Данливи за то, что он увидел, что я могу привнести в эту команду»
Джимми Батлер высказал благодарность генменеджеру «Уорриорз» Майку Данливи.
«Я благодарен за то, что он увидел, что я могу привнести в эту организацию, в эту команду.
Всегда приятно быть нужным. Здесь я нужен, и здесь меня ценят. У нас есть цель. Я рад, что я здесь, чтобы помочь этим ребятам достичь этой цели», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Майк Данливи, бывший партнер Батлера по команде в «Чикаго», теперь является генеральным менеджером «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости