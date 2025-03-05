Джимми Батлер: «Благодарен Майку Данливи за то, что он увидел, что я могу привнести в эту команду»

Джимми Батлер высказал благодарность генменеджеру «Уорриорз» Майку Данливи.

«Я благодарен за то, что он увидел, что я могу привнести в эту организацию, в эту команду.

Всегда приятно быть нужным. Здесь я нужен, и здесь меня ценят. У нас есть цель. Я рад, что я здесь, чтобы помочь этим ребятам достичь этой цели», – сказал форвард «Голден Стэйт».

Майк Данливи, бывший партнер Батлера по команде в «Чикаго», теперь является генеральным менеджером «Голден Стэйт».