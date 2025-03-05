Стив Керр: «Последние 10 матчей мы вторые по защите и нападению. Получили Джимми Батлера и нашу новую идентичность»

Стив Керр прокомментировал победу над «Никс» (114:102).

«Хорошая победа, они все идут в зачет, но 2 подряд бэк-ту-бэк в гостях в матчах с хорошими командами очень радуют.

Мы продержались, пока броски не шли в кольцо в первой половине. Выглядели уверенно все 48 минут, каждое владение. Играли осмысленно, во многом благодаря Джимми Батлеру . Должен отметить всех наших парней, мы находим нашу новую идентичность, очень приятно за этим наблюдать.

Последние 10 матчей мы вторые по нападению и защите. Небольшая выборка, но именно тогда мы приобрели Джимми. Он помог исправить ход сезона, отлично дополнил имеющиеся у нас сильные стороны. Добавил серьезности и устойчивости. Мы сравнивали его с Андре Игудалой , хотя он, разумеется, совсем другой игрок. Но оказывает такое же влияние, успокаивает команду, читает игру и помогает на обеих сторонах площадки», – заключил Керр .

Батлер набирает 16,3 очка, 5,3 подбора, 5,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем в 10 матчах за новый клуб. «Уорриорз» поднялись в зону плей-офф с результатом 34-28.