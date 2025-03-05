Стив Керр: «Последние 10 матчей мы вторые по защите и нападению. Получили Джимми Батлера и нашу новую идентичность»
«Хорошая победа, они все идут в зачет, но 2 подряд бэк-ту-бэк в гостях в матчах с хорошими командами очень радуют.
Мы продержались, пока броски не шли в кольцо в первой половине. Выглядели уверенно все 48 минут, каждое владение. Играли осмысленно, во многом благодаря Джимми Батлеру. Должен отметить всех наших парней, мы находим нашу новую идентичность, очень приятно за этим наблюдать.
Последние 10 матчей мы вторые по нападению и защите. Небольшая выборка, но именно тогда мы приобрели Джимми. Он помог исправить ход сезона, отлично дополнил имеющиеся у нас сильные стороны. Добавил серьезности и устойчивости. Мы сравнивали его с Андре Игудалой, хотя он, разумеется, совсем другой игрок. Но оказывает такое же влияние, успокаивает команду, читает игру и помогает на обеих сторонах площадки», – заключил Керр.
Батлер набирает 16,3 очка, 5,3 подбора, 5,3 передачи и 1,2 перехвата в среднем в 10 матчах за новый клуб. «Уорриорз» поднялись в зону плей-офф с результатом 34-28.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий