Грэйди Дик пропустит как минимум две недели из-за травмы колена

Грэйди Дик выбыл как минимум на две недели.

«Торонто » объявил, что атакующий защитник Грэйди Дик вывихнул правое колено во время воскресного матча с «Орландо», что привело к ушибам костей.

Игрок вернется в Торонто для реабилитации и пройдет повторное обследование через две недели.

Дик в нынешнем сезоне набирает за «Рэпторс» 14,4 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи в среднем за встречу.