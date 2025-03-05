Грэйди Дик пропустит как минимум две недели из-за травмы колена
Грэйди Дик выбыл как минимум на две недели.
«Торонто» объявил, что атакующий защитник Грэйди Дик вывихнул правое колено во время воскресного матча с «Орландо», что привело к ушибам костей.
Игрок вернется в Торонто для реабилитации и пройдет повторное обследование через две недели.
Дик в нынешнем сезоне набирает за «Рэпторс» 14,4 очка, 3,6 подбора и 1,8 передачи в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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