Леброн Джеймс: «Заглушите трансляцию, включите музыку и почувствуете ритм баскетбола. Это прекрасно»

Леброн Джеймс поделился артистическим восприятием баскетбола.

«Все дело в ритме. Заглушите трансляцию, включите музыку и вы почувствуете такт баскетбола. Движение, ведение. В детстве мы изображали баскетбол в торговом центре под афроамериканскую музыку. Ритм-н-блюз, хип-хоп, рок. Темп и ритм.

Поразительное ощущение – играть в баскетбол в превосходном ритме, это прекрасный опыт и зрелище», – рассказал звездный форвард. 40-летняя звезда проводит свой 22-й сезон в НБА .