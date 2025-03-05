Леброн Джеймс: «Заглушите трансляцию, включите музыку и почувствуете ритм баскетбола. Это прекрасно»
Леброн Джеймс поделился артистическим восприятием баскетбола.
«Все дело в ритме. Заглушите трансляцию, включите музыку и вы почувствуете такт баскетбола. Движение, ведение. В детстве мы изображали баскетбол в торговом центре под афроамериканскую музыку. Ритм-н-блюз, хип-хоп, рок. Темп и ритм.
Поразительное ощущение – играть в баскетбол в превосходном ритме, это прекрасный опыт и зрелище», – рассказал звездный форвард. 40-летняя звезда проводит свой 22-й сезон в НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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