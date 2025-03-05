Показатели побед Леброна Джеймса опережают результат всей истории «Пеликанс»

Леброн Джеймс побеждал больше, чем «Новый Орлеан».

«Пеликанс» ведут историю своей организации с сезона-2002/03, когда команда называлась «Хорнетс». Клуб проводит 23-й год в лиге.

За свою историю команда добилась меньше побед в регулярных сезонах и плей-офф, чем Леброн Джеймс за свою карьеру (22 сезона).

Джеймс добился 1001 победы в регулярных чемпионатах в игре против «Пеликанс» (136:115).