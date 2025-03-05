«Голден Стэйт» перевел Пэта Спенсера на стандартный контракт
Пэт Спенсер подписал новое двухлетнее соглашение с «Уорриорз».
28-летнего разыгрывающего (190 см) перевели с двустороннего соглашения, подписанного в феврале прошлого года, на стандартный контракт.
Спенсер отыграл 28 матчей за «Уорриорз» в этом сезоне, набирая 2,8 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи за 7 минут в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Warriors PR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости