«Голден Стэйт» перевел Пэта Спенсера на стандартный контракт

Пэт Спенсер подписал новое двухлетнее соглашение с «Уорриорз».

28-летнего разыгрывающего (190 см) перевели с двустороннего соглашения, подписанного в феврале прошлого года, на стандартный контракт.

Спенсер отыграл 28 матчей за «Уорриорз» в этом сезоне, набирая 2,8 очка, 1,4 подбора и 1,3 передачи за 7 минут в среднем.