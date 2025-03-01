«Голден Стэйт» подпишет Кевина Нокса еще на 10 дней

Кевин Нокс останется в «Голден Стэйт» еще на 10 дней.

Стороны подпишут второй 10-дневный контракт. 25-летний провел за «Уорриорз» 4 матча, набирая в среднем 5,8 очка и 2,3 подбора. «Голден Стэйт » делит 6-е место в Западной конференции с «Клипперс» (32-27).