«Голден Стэйт» подпишет Кевина Нокса еще на 10 дней
Кевин Нокс останется в «Голден Стэйт» еще на 10 дней.
Стороны подпишут второй 10-дневный контракт. 25-летний провел за «Уорриорз» 4 матча, набирая в среднем 5,8 очка и 2,3 подбора.
«Голден Стэйт» делит 6-е место в Западной конференции с «Клипперс» (32-27).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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