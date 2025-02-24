«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Тэреном Армстронгом
«Уорриорз» усилятся новым игроком .
«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с австралийским защитником Тэреном Армстронгом (23 года, 196 см).
Новобранец «воинов» начинал сезон в NBL в составе «Кэрнс». В 20 матчах в среднем за игру он набирал по 16,9 очка, 4,4 подбора и 4,6 передачи, реализуя 34,3% трехочковых.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
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