«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Тэреном Армстронгом

«Уорриорз» усилятся новым игроком .

«Голден Стэйт » подпишет двусторонний контракт с австралийским защитником Тэреном Армстронгом (23 года, 196 см).

Новобранец «воинов» начинал сезон в NBL в составе «Кэрнс». В 20 матчах в среднем за игру он набирал по 16,9 очка, 4,4 подбора и 4,6 передачи, реализуя 34,3% трехочковых.