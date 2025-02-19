«Голден Стэйт» подпишет 10-дневные контракты с Кевином Ноксом и Юри Коллинзом

«Голден Стэйт» подпишет Кевина Нокса и Юри Коллинза.

«Уорриорз» заполнят свободные места в составе, подписав 10-дневные контракты с легким форвардом Кевином Ноксом (25 лет, 206 см) и разыгрывающим защитником Юри Коллинзом (23 года, 183 см).

Коллинз является ключевым игроком фарм-команлы «Уорриорз» в G-лиге. В 33 матчах этого сезона за «Санта-Крус» защитник в среднем набирал 14,2 очка, делал 9,8 передачи и 3,5 подбора, реализуя 42,9% бросков с игры, 27,1% из-за дуги и 77,0% штрафных.