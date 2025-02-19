«Голден Стэйт» подпишет 10-дневные контракты с Кевином Ноксом и Юри Коллинзом
«Голден Стэйт» подпишет Кевина Нокса и Юри Коллинза.
«Уорриорз» заполнят свободные места в составе, подписав 10-дневные контракты с легким форвардом Кевином Ноксом (25 лет, 206 см) и разыгрывающим защитником Юри Коллинзом (23 года, 183 см).
Коллинз является ключевым игроком фарм-команлы «Уорриорз» в G-лиге. В 33 матчах этого сезона за «Санта-Крус» защитник в среднем набирал 14,2 очка, делал 9,8 передачи и 3,5 подбора, реализуя 42,9% бросков с игры, 27,1% из-за дуги и 77,0% штрафных.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости