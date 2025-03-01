Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 59 очков на двоих в победном матче с «Клипперс»
Лука Дончич и Леброн Джеймс помогли «Лейкерс» победить в дерби.
Звездный дуэт «озерников» набрал в сумме 59 очков в победном матче с «Клипперс» (106:102).
В активе Дончича, которому в пятницу исполнилось 26 лет, 31 очко (9 из 22 с игры), 5 передач и 3 перехвата.
Джеймс набрал 28 очков и 13 подборов при 12 из 21 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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