Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 59 очков на двоих в победном матче с «Клипперс»

Лука Дончич и Леброн Джеймс помогли «Лейкерс» победить в дерби.

Звездный дуэт «озерников » набрал в сумме 59 очков в победном матче с «Клипперс » (106:102).

В активе Дончича , которому в пятницу исполнилось 26 лет, 31 очко (9 из 22 с игры), 5 передач и 3 перехвата.

Джеймс набрал 28 очков и 13 подборов при 12 из 21 с игры.