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Лука Дончич стал 4-м игроком в истории «Лейкерс» с показателями в 30 очков и 15 передач в матче

Лука Дончич оформил редкое достижение.

Словенский разыгрывающий закончил победный матч с «Новым Орлеаном» (136:115) с 30 очками (9 из 19 с игры, 6 из 13 из-за дуги, 6 из 11 с линии) и 15 передачами. Дончич добавил 8 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот к этим показателям.

Защитник стал 4-м игроком в истории «Лейкерс» с 30 очками и 15 передачами и более. Ранее это удавалось Джерри Уэсту (9 раз), Мэджику Джонсону (22) и Леброну Джеймсу (1). Причем Джеймс добился этого показателя (39+16) в матче с «Далласом» в ноябре 2019 года, в котором Дончич также набрал 31+15 за свою прежнюю команду. Оба игрока оформили трипл-даблы в той встрече.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Труделла
logoЛеброн Джеймс
logoЛука Дончич
logoНовый Орлеан
logoЛейкерс
logoДжерри Уэст
logoМэджик Джонсон
logoНБА
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