Премьер-лига. Женщины. УГМК одержал победу над МБА. «Ника» уступила «Енисею»
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.
УГМК одержал победу над МБА. «Ника» уступила «Енисею».
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Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
МБА – УГМК – 59:70 (16:20, 5:18, 19:17, 19:15)
МБА: Фролкина (13), Савукова, Бочарова (обе – 12).
УГМК: Клюндикова (13 + 6 подборов), Бентли (10 + 9 передач).
2 марта. 16.15
Ника – Енисей – 73:85 (20:32, 23:19, 17:15, 13:19)
НИКА: Логунова (28 + 10 подборов), Низамова (14), Братчикова (11).
ЕНИСЕЙ: Левченко (21 + 5 передач), Черепанова (19 + 7 подборов), Петрова (12).
2 марта. 18.30
Положение команд: УГМК – 23-1, МБА – 16-8, Надежда – 15-10, Ника – 14-10, Динамо Курск – 14-10, Енисей – 12-13.
Группа Б
Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-13, Спарта энд К – 10-13, Самара – 8-15, Динамо Москва – 5-19, Нефтяник – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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