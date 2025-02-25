Премьер-лига. Женщины. «Надежда» обыграла «Нику», УГМК победил курское «Динамо» и другие результаты
«Надежда» в Оренбурге обыграла «Нику» из Сыктывкара, екатеринбургский УГМК победил курское «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
2-й групповой раунд
Группа А
Енисей – МБА – 57:80 (17:15, 9:22, 17:21, 14:22)
ЕНИСЕЙ: Левченко (20), Видмер (9).
МБА: Бочарова (17), Савукова (16 + 6 подборов + 5 передач).
25 февраля. 15:00
Надежда – Ника – 77:65 (20:12, 22:17, 16:16, 19:20)
НАДЕЖДА: Томпсон (20 + 13 подборов), Пашковская (14), Зоткина (13).
НИКА: Столяр (13 + 5 передач), Низамова (12 + 5 передач), Лабутина (12).
25 февраля. 17:00
УГМК – Динамо Курск – 60:56 (10:15, 19:9, 10:26, 21:6)
УГМК: Клюндикова (13 + 12 подборов), Уокер (12 + 6 подборов), Бентли (11).
ДИНАМО К: Репникова (12), Глонти (10 + 9 подборов), Штанько (10).
25 февраля. 17:00
Положение команд: УГМК – 22-1, МБА – 16-7, Надежда – 15-9, Ника – 14-9, Динамо Курск – 13-10, Енисей – 11-13.
Группа Б
Динамо Новосибирск – Самара – 72:67 (18:16, 9:17, 28:25, 17:9)
ДИНАМО Н: Шук (20 + 8 подборов), Мазик (18 + 7 подборов).
САМАРА: Курильчук (21 + 5 передач), Марченкова (12 + 9 подборов).
25 февраля. 15:00
Динамо Москва – Нефтяник – 62:46 (20:7, 9:11, 10:18, 23:10)
ДИНАМО М: Карпук (21 + 6 подборов), Федорова (10 + 13 подборов).
НЕФТЯНИК: Бейтс (14 + 8 подборов).
25 февраля. 19:00
Положение команд: Динамо Новосибирск – 11-12, Спарта энд К – 9-13, Самара – 8-14, Динамо Москва – 4-19, Нефтяник – 4-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий