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  • Колин Каухерд об обмене Луки Дончича: «Леброн замечает проблемы до их возникновения. «Титаник» под его руководством не врезался бы в айсберг»
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Колин Каухерд об обмене Луки Дончича: «Леброн замечает проблемы до их возникновения. «Титаник» под его руководством не врезался бы в айсберг»

Колин Каухерд предельно положительно оценивает обмен Луки Дончича для «Лейкерс».

«Никогда не видел никого с такой интуицией, как у Леброна Джеймса. Он видит проблемы до того, как они возникнут. «Титаник» под его руководством не наткнулся бы на айсберг.

«Даллас» теперь в худшей ситуации в лиге: травмы, ужасный обмен, протесты рядом с ареной, фанатов тошнит от своей команды, главный тренер не доверяет руководству, фанаты генменеджеру. Полная разруха. Травма Кайри Ирвинга просто дополняет все это.

В это же время Лука начинает выглядеть по-настоящему хорошо, а «Лейкерс» вошли в список претендентов на титул.

Леброн вовремя переходил из «Кливленда» и «Майами». В последние годы, вы сами понимаете, его заботило то, что партнерство с Энтони Дэвисом не приносит ему открытых бросков. Они неплохо взаимодействовали, но не идеально, особенно с учетом возраста Леброна. 

Два лучших парня в лиге, с этой точки зрения, это Йокич и Дончич. И теперь Лука в Лос-Анджелесе, а «Лейкерс» на коне.

И вы будете рассказывать мне, что Леброн не знал об обмене. Он всегда оказывается прав», – заключил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Herd w/Colin Cowherd в сети X
logoЛейкерс
logoЭнтони Дэвис
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
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Колин Каухерд
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