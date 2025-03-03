Лу Уильямс: «Чемпионское окно «Лейкерс» открыто, не знаю, как долго»

Лу Уильямс оценил потолок нынешних «Лейкерс».

«Я все равно ставлю на «Оклахому», но нельзя забывать, что Лука был в финале в прошлом году. Его связка с Леброном выглядит рабочей. Не знаю, как долго будет открыто чемпионское окно «Лейкерс», но оно определенно открыто сейчас. Они показывают очень хороший баскетбол и заставляют напрягаться всех лидеров Запада.

Не думаю, что они смогут догнать «Оклахому». Мне больше нравятся «Денвер » и «Клипперс », если те смогут собраться и сохранить команду здоровой.

Я считал, что «Лейкерс » не хватит габаритов, но им они не нужны. Они отлично играют в смолл-болл. Леброн частенько смещается на 4-ю и 5-ю позиции, отдавая мяч Луке. И это работает. Если вы не принимали команду всерьез раньше, вам определенно стоит начать теперь», – заключил бывший баскетболист.