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Лу Уильямс: «Чемпионское окно «Лейкерс» открыто, не знаю, как долго»

Лу Уильямс оценил потолок нынешних «Лейкерс».

«Я все равно ставлю на «Оклахому», но нельзя забывать, что Лука был в финале в прошлом году. Его связка с Леброном выглядит рабочей. Не знаю, как долго будет открыто чемпионское окно «Лейкерс», но оно определенно открыто сейчас. Они показывают очень хороший баскетбол и заставляют напрягаться всех лидеров Запада.

Не думаю, что они смогут догнать «Оклахому». Мне больше нравятся «Денвер» и «Клипперс», если те смогут собраться и сохранить команду здоровой.

Я считал, что «Лейкерс» не хватит габаритов, но им они не нужны. Они отлично играют в смолл-болл. Леброн частенько смещается на 4-ю и 5-ю позиции, отдавая мяч Луке. И это работает. Если вы не принимали команду всерьез раньше, вам определенно стоит начать теперь», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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