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Клэй Томпсон сравнил обмен Дончича в «Лейкерс» с переходом Леброна в «Майами» в 2010 году

Клэй Томпсон привел интересную аналогию на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».

Защитник «Мэверикс» сравнил сенсационную сделку с нашумевшим переходом Леброна Джеймса в «Майами» в 2010 году.

«Это похоже на то, как Леброн отправился в Майами. Понятно, что тот переход был по его собственному желанию. Но Лука – системообразующий игрок, и я уверен, что он будет наслаждаться калифорнийским солнцем.

Желаю Луке всего наилучшего. Было радостью выходить вместе с ним в тех 22 матчах, которые мы провели вместе. Но теперь мы встретим Энтони Дэвиса с распростертыми объятиями.

Это один из лучших игроков всех времен, входящий в Топ-75. Такова природа нашего бизнеса. Всегда и во всем нужно быть профессионалом», – заявил Клэй.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Кертиса
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