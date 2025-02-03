Клэй Томпсон сравнил обмен Дончича в «Лейкерс» с переходом Леброна в «Майами» в 2010 году
Клэй Томпсон привел интересную аналогию на обмен Луки Дончича в «Лейкерс».
Защитник «Мэверикс» сравнил сенсационную сделку с нашумевшим переходом Леброна Джеймса в «Майами» в 2010 году.
«Это похоже на то, как Леброн отправился в Майами. Понятно, что тот переход был по его собственному желанию. Но Лука – системообразующий игрок, и я уверен, что он будет наслаждаться калифорнийским солнцем.
Желаю Луке всего наилучшего. Было радостью выходить вместе с ним в тех 22 матчах, которые мы провели вместе. Но теперь мы встретим Энтони Дэвиса с распростертыми объятиями.
Это один из лучших игроков всех времен, входящий в Топ-75. Такова природа нашего бизнеса. Всегда и во всем нужно быть профессионалом», – заявил Клэй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майка Кертиса
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