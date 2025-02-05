Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»

Брайан Уиндхорст заявил, что даже Леброн Джеймс не знал об обмене Луки Дончича.

«Мы выслушали всех. Мы выслушали Луку . Мы выслушали Энтони Дэвиса . Мы выслушали Кайри . Мы выслушали Леброна . Мы выслушали Роба Пелинку . Мы выслушали Нико Харрисона.

Я знаю, что существуют конспирологические теории и все такое. Никакой конспирологии. Никто не знал. Ни с кем из них ранее не консультировались. Для всех это было как гром среди ясного неба», – сказал инсайдер ESPN.