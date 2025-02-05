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Брайан Уиндхорст об обмене Луки Дончича: «Никто не знал»

Брайан Уиндхорст заявил, что даже Леброн Джеймс не знал об обмене Луки Дончича.

«Мы выслушали всех. Мы выслушали Луку. Мы выслушали Энтони Дэвиса. Мы выслушали Кайри. Мы выслушали Леброна. Мы выслушали Роба Пелинку. Мы выслушали Нико Харрисона.

Я знаю, что существуют конспирологические теории и все такое. Никакой конспирологии. Никто не знал. Ни с кем из них ранее не консультировались. Для всех это было как гром среди ясного неба», – сказал инсайдер ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста в соцсети X
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