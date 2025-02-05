Леброн Джеймс: «Когда впервые услышал об обмене Луки Дончича, подумал, что это точно фэйк»

Леброн Джеймс рассказал, как узнал об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Эмоции зашкаливали, очевидно. Мы только что одержали важную победу. Важнейшую победу в «Гардене». Я был не дома. Я был с семьей на ужине, и когда я впервые услышал новость, я подумал, что это точно фэйк. Я подумал, что это розыгрыш, кто-то дурачится или типа того.

Но потом мне позвонил Энтони Дэвис . Он связался со мной по FaceTime, мы разговаривали довольно долго, и даже когда я повесил трубку, это все еще казалось нереальным», – рассказал форвард «Лейкерс ».