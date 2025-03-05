Шэмс Чарания: «Лука Дончич только что купил новый дом в Далласе и не хотел никуда уезжать»
Шэмс Чарания заявил, что Лука Дончич не собирался покидать «Даллас».
«За последние 72 часа я много общался с людьми, близкими к Луке Дончичу, я был на том матче «Лейкерс» — «Клипперс» в воскресенье. Лука не собирался покидать Даллас. Он купил новый дом в Далласе по очень высокой цене. Он не хотел никуда уезжать.
Игроки из-за рубежа, как правило, очень преданны и верны клубам. Именно так Лука видел свои отношения с «Мэверикс» — одна команда, один город, навсегда.
И я думаю, что эта преданность теперь перенесется на «Лейкерс». Ему нравится в Лос-Анджелесе, ему нравится в «Лейкерс». Они обращаются со звездами как со звездами. Это Голливуд», – сказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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