Стив Нэш: «Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» меняет ландшафт НБА»
Стив Нэш высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».
«Я думаю, все были шокированы. Они явно проделали невероятную работу, сохранив все в тайне, особенно в нынешнюю эпоху.
Этот обмен определенно меняет ландшафт НБА и Западной конференции. И, знаете, даже ближайших 10 лет, поскольку один из лучших игроков перешел в «Лейкерс». Речь идет о молодом игроке, который выходит на пик карьеры и, как мы надеемся, будет находиться на пике как минимум 5 или 10 лет.
Независимо от того, как все сложится, заполучить звезду его уровня в его возрасте — это замечательно для «Лейкерс», – сказал двукратный MVP лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Flashscore
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