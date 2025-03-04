Стив Нэш: «Обмен Луки Дончича в «Лейкерс» меняет ландшафт НБА»

Стив Нэш высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Я думаю, все были шокированы. Они явно проделали невероятную работу, сохранив все в тайне, особенно в нынешнюю эпоху.

Этот обмен определенно меняет ландшафт НБА и Западной конференции. И, знаете, даже ближайших 10 лет, поскольку один из лучших игроков перешел в «Лейкерс». Речь идет о молодом игроке, который выходит на пик карьеры и, как мы надеемся, будет находиться на пике как минимум 5 или 10 лет.

Независимо от того, как все сложится, заполучить звезду его уровня в его возрасте — это замечательно для «Лейкерс », – сказал двукратный MVP лиги.