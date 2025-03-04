Стивен Эй Смит: «Вы понимаете, насколько Энтони Дэвису будет тяжело?»

Телеэксперт ждет возможной встречи «Далласа» с «Лейкерс» в плей-офф.

«Вы понимаете, насколько Энтони Дэвису будет тяжело? Люди вытаскивали гробы на улицах Далласа . Нико Харрисона угрожали убить. Эти люди несчастны, они не могут поверить, как можно было обменять двадцати пятилетнюю суперзвезду.

В карьере Энтони Дэвиса никогда не было большего давления на него, чем будет в серии против Луки . Ему придется проявить себя, когда он встретится с Дончичем на площадке», – заявил Смит .

Энтони Дэвис провел за «Даллас» одну игру 8 февраля против «Хьюстона». Во время матча центровой растянул приводящие мышцы левого бедра и с тех пор не выходит на площадку.