Лука Дончич считает, что соперники по-особенному настраиваются на «Лейкерс»
Лидер «Лейкерс» поделился наблюдением после перехода.
«Да, мне кажется, что соперники по-особенному настраиваются. Раньше я в это не верил, но, скажем, если кто-то пропускает матчи, то на «Лейкерс» он обязательно выйдет. До перехода я в это не верил, но очевидно, что это же «Лейкерс», – заявил Дончич.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости