Лука Дончич считает, что соперники по-особенному настраиваются на «Лейкерс»

Лидер «Лейкерс» поделился наблюдением после перехода.

«Да, мне кажется, что соперники по-особенному настраиваются. Раньше я в это не верил, но, скажем, если кто-то пропускает матчи, то на «Лейкерс» он обязательно выйдет. До перехода я в это не верил, но очевидно, что это же «Лейкерс», – заявил Дончич.