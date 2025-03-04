Лука Дончич – Кайри Ирвингу: «Ты вернешься еще сильнее, брат»
Лука Дончич поддержал бывшего одноклубника Кайри Ирвинга.
«Ты вернешься еще сильнее, брат», – написал разыгрывающий «Лейкерс» на своей странице в соцсети.
Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки левого колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBACentral в соцсети X
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