Лука Дончич – Кайри Ирвингу: «Ты вернешься еще сильнее, брат»

Лука Дончич поддержал бывшего одноклубника Кайри Ирвинга.

«Ты вернешься еще сильнее, брат», – написал разыгрывающий «Лейкерс » на своей странице в соцсети.

Звездный разыгрывающий «Далласа » Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с разрывом передней крестообразной связки левого колена.