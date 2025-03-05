Энтони Эдвардс подал ходатайство об отказе от посещений и опеки над 4-месячной дочерью
Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс подал ходатайство, в котором заявил, что не желает добиваться права посещения и опеки над своей 4-месячной дочерью Обри, сообщает Yahoo Entertainment.
Эдвардс был вовлечен в судебный спор со своей бывшей девушкой Айешей Ховард по поводу алиментов на их дочь. В недавнем постановлении суд удовлетворил ходатайство Эдвардса, согласившись с его аргументом о том, что Калифорния не является подходящим штатом для определения алиментов.
Эдвардс утверждал, что Айеша фактически жила в Джорджии, несмотря на ее заявление о том, что она переехала в Калифорнию до рождения Обри, которая родилась в Калифорнии. Он также утверждал, что Айеша подала иск в Калифорнии, чтобы получить более высокую сумму алиментов.
В своих заявлениях в суде Эдвардс ясно дал понять, что не заинтересован в получении права опеки и права посещения. Он также подтвердил, что ДНК-тест, проведенный в декабре 2024 года, подтвердил его отцовство в отношении Обри. Эдвардс подчеркнул, что намерен рассматривать только финансовые аспекты дела.
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