«Игра эволюционировала с моих времен». Шакил О’Нил признал, что Яннис Адетокумбо лучше него

Шакил О’Нил признал, что Яннис Адетокумбо играет лучше него.

Легендарный баскетболист ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком в прайме – себя или греческого форварда «Милуоки».

«Мы разные игроки, но, пожалуй, я должен сказать Яннис. Игра эволюционировала с тех пор, как я играл. Именно этого ты и хочешь. Ты хочешь, чтобы игра развивалась», – заявил О’Нил.

Яннис Адетокумбо впечатляюще начал новый сезон и был признан игроком недели в Восточной конференции. За первые четыре матча форвард в среднем набирал 36,3 очка, 14 подборов и 7 передач.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
