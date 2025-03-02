Энтони Эдвардс оштрафован на 35000 долларов за бросок мяча на трибуны

Энтони Эдвардс получил дополнительное наказание.

В матче с «Лейкерс » на этой неделе звездный защитник был удален за два технических замечания, после чего был дисквалифицирован на следующую игру за 16 технических фолов в сезоне. «Миннесота » уступила «Юте» в его отсутствие.

Дополнительно Эдвардс заплатит штраф в размере 35000 долларов за задержку времени после удаления с паркета и бросок мяча на трибуны.