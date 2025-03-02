Энтони Эдвардс оштрафован на 35000 долларов за бросок мяча на трибуны
Энтони Эдвардс получил дополнительное наказание.
В матче с «Лейкерс» на этой неделе звездный защитник был удален за два технических замечания, после чего был дисквалифицирован на следующую игру за 16 технических фолов в сезоне. «Миннесота» уступила «Юте» в его отсутствие.
Дополнительно Эдвардс заплатит штраф в размере 35000 долларов за задержку времени после удаления с паркета и бросок мяча на трибуны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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