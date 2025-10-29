Даг Кристи об игре «Сакраменто»: «Вполне могли бы идти с результатом 4-0, но мы еще не доросли»
Главный тренер «Кингз» прокомментировал стартовые результаты команды.
«Нам нужно подбирать мяч после того, как мы успешно защищаемся. Необходимо уверенно реализовывать свои моменты. Когда я анализирую это, то вижу, что мы вполне могли бы идти с результатом 4-0, но еще не доросли до такого.
И мы должны посмотреть на себя в зеркало, потому что результат 4-0 означал бы, что все те мелочи, о которых я сказал, выполняются в решающие моменты игры», – заявил Кристи после поражения от «Оклахомы» (101:107).
В текущем сезоне «Сакраменто» одержал одну победу, и трижды потерпел поражение. При этом во всех проигранных матчах команда имела преимущество в четвертой четверти.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Сакраменто»
