0

Даг Кристи об игре «Сакраменто»: «Вполне могли бы идти с результатом 4-0, но мы еще не доросли»

Главный тренер «Кингз» прокомментировал стартовые результаты команды.

«Нам нужно подбирать мяч после того, как мы успешно защищаемся. Необходимо уверенно реализовывать свои моменты. Когда я анализирую это, то вижу, что мы вполне могли бы идти с результатом 4-0, но еще не доросли до такого.

И мы должны посмотреть на себя в зеркало, потому что результат 4-0 означал бы, что все те мелочи, о которых я сказал, выполняются в решающие моменты игры», – заявил Кристи после поражения от «Оклахомы» (101:107).

В текущем сезоне «Сакраменто» одержал одну победу, и трижды потерпел поражение. При этом во всех проигранных матчах команда имела преимущество в четвертой четверти.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Сакраменто»
logoСакраменто
Даг Кристи
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Парням нужно было на это посмотреть». Расселл Уэстбрук вышел в старте и набрал 16+9 против «Оклахомы»
сегодня, 11:45Видео
31+9 от Шэя Гилджес-Александера приблизили «Тандер» к клубному рекорду на старте чемпионата
сегодня, 05:59Видео
Демар Дерозан о матче с «Лейкерс»: «46 штрафных против 18? Это безумие»
27 октября, 09:54
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» обыграл «Партизан» и остался на первом месте, «Олимпиакос» принимает «Монако»
8 минут назадLive
«Портленд» отправил Роберта Уильямса в G-Лигу для набора игровой формы
35 минут назад
Дэнни Грин о сезоне, когда «Лейкерс» выиграли титул в «пузыре»: «Единственной командой, которая доставляла нам проблемы в том году, были «Клипперс»
51 минуту назад
Сэм Меррилл пропустит матч с «Бостоном», Дариус Гарлэнд отправлен в G-Лигу для набора игровой формы
сегодня, 19:06
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл «Бетсити Парму» в напряженной концовке, ЦСКА разгромил «Уралмаш»
сегодня, 18:55
Билли Донован: «У Коби Уайта нет боли при текущей нагрузке, но проблема в резких движениях»
сегодня, 18:54
Майкл Портер: «В игре один на один Шакил победил бы Йокича. Он бы забрасывал сверху раз за разом»
сегодня, 18:39
«Панатинаикос» продлил контракт с Диносом Митоглу до 2029 года
сегодня, 18:18Фото
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Атланту», «Бостон» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
сегодня, 17:58
«Игра эволюционировала с моих времен». Шакил О’Нил признал, что Яннис Адетокумбо лучше него
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 18:00Live
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
23 минуты назад
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
сегодня, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
сегодня, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53