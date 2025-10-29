«Панатинаикос» продлил контракт с Диносом Митоглу до 2029 года
«Панатинаикос» сохранил одного из лидеров до 2029 года.
Клуб официально объявил о продлении соглашения с 29-летним Диносом Митоглу.
В текущем сезоне Евролиги греческий форвард провел 7 матчей за «Панатинаикос», набирая в среднем 5,1 очка, 3,1 подбора за 13 минут на площадке.
В чемпионате Греции Митоглу принял участие в 4-х играх. Его средние показатели: 14,5 очка, 7 подборов и 1,3 передачи за 19 минут игрового времени.
