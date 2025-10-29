0

Билли Донован: «У Коби Уайта нет боли при текущей нагрузке, но проблема в резких движениях»

Билли Донован не намерен форсировать возвращение Коби Уайта.

25-летний защитник «Чикаго» продолжает восстановление после, как назвал главный тренер, «сложного» растяжения икроножной мышцы и пройдет повторное обследование на следующей неделе.

«По словам медицинского штаба, проблема в следующем: у него совсем нет боли при той нагрузке, которую он выполняет сейчас. Он выходит на площадку, бросает, может бегать трусцой.

Но проблема возникала, когда мы начинали играть в полную силу на тренировках – именно в моменты резких остановок, стартов, взрывных ускорений. А этим Коби в индивидуальных тренировках почти не занимается», – сказал Донован.

Несмотря на отсутствие своего ключевого игрока, «Чикаго» начал новый сезон НБА с трех побед подрят. «Буллз» обыграли «Детройт», «Орландо» и «Атланту».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
logoЧикаго
logoНБА
травмы
logoКоби Уайт
logoБилли Донован
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Атланту», «Бостон» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
сегодня, 17:58
Зритель в форме Стива Керра времен «Чикаго» озадачил болельщиков на домашнем матче «Голден Стэйт»
сегодня, 09:45Видео
Айзек Окоро о «Чикаго»: «У нас менталитет «андердогов». Поэтому в каждом матче мы бьемся до конца»
вчера, 17:37
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» обыграл «Партизан» и остался на первом месте, «Олимпиакос» принимает «Монако»
7 минут назадLive
«Портленд» отправил Роберта Уильямса в G-Лигу для набора игровой формы
34 минуты назад
Дэнни Грин о сезоне, когда «Лейкерс» выиграли титул в «пузыре»: «Единственной командой, которая доставляла нам проблемы в том году, были «Клипперс»
50 минут назад
Сэм Меррилл пропустит матч с «Бостоном», Дариус Гарлэнд отправлен в G-Лигу для набора игровой формы
сегодня, 19:06
Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл «Бетсити Парму» в напряженной концовке, ЦСКА разгромил «Уралмаш»
сегодня, 18:55
Майкл Портер: «В игре один на один Шакил победил бы Йокича. Он бы забрасывал сверху раз за разом»
сегодня, 18:39
«Панатинаикос» продлил контракт с Диносом Митоглу до 2029 года
сегодня, 18:18Фото
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Атланту», «Бостон» сыграет с «Кливлендом» и другие матчи
сегодня, 17:58
«Игра эволюционировала с моих времен». Шакил О’Нил признал, что Яннис Адетокумбо лучше него
сегодня, 17:36
Даг Кристи об игре «Сакраменто»: «Вполне могли бы идти с результатом 4-0, но мы еще не доросли»
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» разгромил «Бурк», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 18:00Live
Евгений Пашутин о матче с «Зенитом»: «Хочу похвалить ребят за то, что не сдались и боролись до конца»
22 минуты назад
Миленко Богичевич: «Единственный положительный момент – сегодня смогли увидеть, как нам нельзя играть в оставшейся части сезона»
сегодня, 17:45
«Детройт» активировал опции в контрактах Осара Томпсона, Рона Холланда и Маркуса Сассера на сезон-2026/27
сегодня, 15:10
Форвард «Самары» Данила Походяев пропустит еще около месяца из-за травмы голеностопа
сегодня, 09:11
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53