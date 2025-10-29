Билли Донован: «У Коби Уайта нет боли при текущей нагрузке, но проблема в резких движениях»

Билли Донован не намерен форсировать возвращение Коби Уайта.

25-летний защитник «Чикаго» продолжает восстановление после, как назвал главный тренер, «сложного» растяжения икроножной мышцы и пройдет повторное обследование на следующей неделе.

«По словам медицинского штаба, проблема в следующем: у него совсем нет боли при той нагрузке, которую он выполняет сейчас. Он выходит на площадку, бросает, может бегать трусцой.

Но проблема возникала, когда мы начинали играть в полную силу на тренировках – именно в моменты резких остановок, стартов, взрывных ускорений. А этим Коби в индивидуальных тренировках почти не занимается», – сказал Донован .

Несмотря на отсутствие своего ключевого игрока, «Чикаго » начал новый сезон НБА с трех побед подрят. «Буллз» обыграли «Детройт», «Орландо» и «Атланту».