Билли Донован: «У Коби Уайта нет боли при текущей нагрузке, но проблема в резких движениях»
Билли Донован не намерен форсировать возвращение Коби Уайта.
25-летний защитник «Чикаго» продолжает восстановление после, как назвал главный тренер, «сложного» растяжения икроножной мышцы и пройдет повторное обследование на следующей неделе.
«По словам медицинского штаба, проблема в следующем: у него совсем нет боли при той нагрузке, которую он выполняет сейчас. Он выходит на площадку, бросает, может бегать трусцой.
Но проблема возникала, когда мы начинали играть в полную силу на тренировках – именно в моменты резких остановок, стартов, взрывных ускорений. А этим Коби в индивидуальных тренировках почти не занимается», – сказал Донован.
Несмотря на отсутствие своего ключевого игрока, «Чикаго» начал новый сезон НБА с трех побед подрят. «Буллз» обыграли «Детройт», «Орландо» и «Атланту».
