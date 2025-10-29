  • Спортс
  Дэнни Грин о сезоне, когда «Лейкерс» выиграли титул в «пузыре»: «Единственной командой, которая доставляла нам проблемы в том году, были «Клипперс»
Дэнни Грин о сезоне, когда «Лейкерс» выиграли титул в «пузыре»: «Единственной командой, которая доставляла нам проблемы в том году, были «Клипперс»

Дэнни Грин считает, что «пузырь» помог «Майами» выйти в финал НБА 2020 года.

«Хит» попали в финал, хотя не должны были. Они были андердогами. Думаю, уникальные условия «пузыря» помогли им.

По правде, единственной другой командой, которая доставляла нам проблемы в том году, были «Клипперс». Они доставляли нам неприятности весь год. Думаю, серия плей-офф с ними могла сложиться для нас иначе.

И все же они вели 3-1 в серии с «Денвером». Если бы это был обычный сезон, они, возможно, не упустили бы такое преимущество, потому что у них были бы свои трибуны и домашнее преимущество. А в «пузыре» не было домашней площадки.

Но лично я повторю: я думаю, что независимо от сценария «Лейкерс» победили бы, потому что мы были лучшей командой того года. Я не видел никого, кто был бы похож на нас. Может, у нас не было великолепной атаки, но у нас была очень сильная защита», – заявил Грин в подкасте No Fouls Given.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети X
