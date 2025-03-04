Брэдли Бил – о грубом фоле на Эдвардсе: «Я не мог допустить, чтобы он попал в лучшие моменты»
Защитник «Финикса» прокомментировал неспортивное нарушение на сопернике.
Бил отпихнул Энтони Эдвардса в концовке матча с «Миннесотой», когда тот собирался поставить сверху во время быстрого отрыва. После этого он начал ругаться со скамейкой «волков».
«Мы не хотим фигурировать в подборках лучших моментов. Они и так сделали достаточно сегодня. Я просто старался сыграть агрессивно, чтобы показать, что мы такого не позволяем. И он с уважением к этому отнесся. Никакого вреда я ему не причинил – я никого не собирался травмировать.
Со скамейки мне кричали, что там играть недопустимо. Я им говорю: «Все в порядке. Вы же не думаете, что я мог допустить такое», – сказал Бил.
Матч завершился очередным поражением «Санс» – 98:116.
«Миннесота» и «Финикс» встречались в прошлом плей-офф. «Санс» уступили в серии со счетом 0-4.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: PHNX_Sports
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