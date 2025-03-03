Брэдли Бил пихнул Энтони Эдвардса, когда тот находился в воздухе

Защитник «Финикса» грубо сыграл против лидера «волков».

В концовке матча игроки «Миннесоты» убежали в быстрый отрыв после потери Кевина Дюрэнта и попытались разыграть красивый момент – Донте Дивинченцо набросил мяч на Эдвардса , ударив о паркет. Однако Брэдли Бил вытолкнул соперника за лицевую, когда тот выпрыгнул для данка.

Арбитры пропустили эпизод и зафиксировали неспортивное нарушение только после челленджа со стороны тренерского штаба «Миннесоты».

Матч завершился очередным поражением «Санс» – 98:116.

«Миннесота » и «Финикс » встречались в прошлом плей-офф. «Санс» уступили в серии со счетом 0-4.