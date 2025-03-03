Брэдли Бил пихнул Энтони Эдвардса, когда тот находился в воздухе
Защитник «Финикса» грубо сыграл против лидера «волков».
В концовке матча игроки «Миннесоты» убежали в быстрый отрыв после потери Кевина Дюрэнта и попытались разыграть красивый момент – Донте Дивинченцо набросил мяч на Эдвардса, ударив о паркет. Однако Брэдли Бил вытолкнул соперника за лицевую, когда тот выпрыгнул для данка.
Арбитры пропустили эпизод и зафиксировали неспортивное нарушение только после челленджа со стороны тренерского штаба «Миннесоты».
Матч завершился очередным поражением «Санс» – 98:116.
«Миннесота» и «Финикс» встречались в прошлом плей-офф. «Санс» уступили в серии со счетом 0-4.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости