Энтони Эдвардс провел 6-й матч регулярки с 40 и больше очками

Лидер «волков» принес своей команде победу над «Финиксом» – 116:98.

В этой игре Эдвардс за 36 минут набрал 44 очка (12 из 22 с игры, 6 из 14 из-за дуги), 7 передач и 5 подборов.

Это 6-й матч в регулярном сезоне-2024/25, в котором Энтони Эдвардс набирал больше 40 очков.