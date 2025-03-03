Энтони Эдвардс провел 6-й матч регулярки с 40 и больше очками
Лидер «волков» принес своей команде победу над «Финиксом» – 116:98.
В этой игре Эдвардс за 36 минут набрал 44 очка (12 из 22 с игры, 6 из 14 из-за дуги), 7 передач и 5 подборов.
Это 6-й матч в регулярном сезоне-2024/25, в котором Энтони Эдвардс набирал больше 40 очков.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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