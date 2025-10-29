3

Майкл Портер: «В игре один на один Шакил победил бы Йокича. Он бы забрасывал сверху раз за разом»

Экс-игрок «Наггетс» считает, что в игре 1 на 1 О’Нил доминировал бы над Йокичем.

«Шакил победит. Он бы забрасывал мяч сверху раз за разом. А Никола, хотя он и может бросать трехочковые, в конце концов, промахнется. Тогда О’Нил подхватит мяч и снова забросит сверху. В формате один на один побеждает Шакил.

Но в игре «пять на пять» я считаю Йокича одним из величайших центровых всех времен», – сказал Майкл Портер в подкасте 7 PM in Brooklyn.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст 7 PM in Brooklyn
