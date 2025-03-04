Леброн Джеймс и Донован Митчелл – лучшие игроки февраля

Леброн Джеймс и Донован Митчелл признаны игроками месяца.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и атакующий защитник «Кливленда » Донован Митчелл признаны лучшими игроками месяца в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам матчей, сыгранных в феврале.

Джеймс завершил месяц с показателями 29,3 очка, 10,5 подбора и 6,9 передачи в среднем за матч. При этом «Лейкерс » выиграли 10 встреч из 12.

Митчелл в минувшем месяце набирал 25,8 очка, 4,2 подбора и 5,3 передачи в среднем за встречу, результат «Кавальерс» – 10-1.