Леброн Джеймс и Донован Митчелл – лучшие игроки февраля
Леброн Джеймс и Донован Митчелл признаны игроками месяца.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл признаны лучшими игроками месяца в Западной и Восточной конференциях соответственно по итогам матчей, сыгранных в феврале.
Джеймс завершил месяц с показателями 29,3 очка, 10,5 подбора и 6,9 передачи в среднем за матч. При этом «Лейкерс» выиграли 10 встреч из 12.
Митчелл в минувшем месяце набирал 25,8 очка, 4,2 подбора и 5,3 передачи в среднем за встречу, результат «Кавальерс» – 10-1.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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