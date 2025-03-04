Мэтт Барнс: «По уровню баскетбола первые – Джордан и Кобе. Леброн – третий»

Бывший игрок НБА высказался на тему величайшего в истории.

«По моим ощущениям три величайших игрока всех времен – это Эм Джей (Майкл Джордан), Коб (Кобе Брайант) и Брон (Леброн Джеймс). Вы можете расположить их в любом порядке, и у меня не будет возражений.

Мне кажется странным, что неспортивные медиа часто исключают Кобе из топ-5 или даже из топ-10. Это безумие, потому что те, кто играл с ним или против него, понимают, что он из себя представлял, понимают его драйв и его убийственный менталитет. Но, опять же, я считаю, что Кобе впереди Брона. Это не значит, что я не люблю Леброна, не значит, что я пытаюсь его принизить.

Думаю, что Леброн просто невероятен, и то, что он до сих пор делает, и двери, которые он открыл... У него сын в команде, и он будет владельцем франшизы в Вегасе, когда это случится. Он делает то, что у нас обычно нет возможности делать.

Так что, если оценить вклад на площадке и за ее пределами, Леброн, вероятно, величайший игрок всех времен. Но когда речь идет чисто о баскетболе, то сначала идут Эм Джей, Кобе, а затем Леброн на почетном третьем месте», – сказал Барнс.