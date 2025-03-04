После 40-летия Леброн Джеймс показывает статистику лучше, чем у него была в сезоне-2012/13

Форвард «Лейкерс» проводит феноменальный отрезок в новом году.

После 40-летия Леброн Джеймс набирает в среднем 26,5 очка, 8,3 подбора и 8,1 передачи. Эта статистика превышает ту, которую он показывал в сезоне-2012/13, считающемся лучшим в его карьере.

«Лейкерс» занимают второе место на Западе.

Такая статистическая аномалия обусловлена тем, что в лиге за десять лет сильно увеличились игровой темп и атакующая эффективность: в сезоне-12/13 самой результативной командой был «Денвер», набирающий 106 очков за матч, в сезоне-24/25 «Мемфис» выдает 123 очка за матч.