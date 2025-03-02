Джимми Батлер пропустил матч с «Филадельфией» из-за проблем со спиной после столкновения с Уэнделлом Картером

Джимми Батлер получил травму.

У форварда проблемы с мышцами спины после столкновения с центровым Уэнделлом Картером в матче с «Орландо ».

В его отсутствие «Уорриорз» проиграли «Филадельфии» (119:126).

«Надеюсь, что он выбыл ненадолго. Не думаю, что это что-то серьезное, но с такими вещами нельзя быть уверенным. Ожидаем его возвращения со дня на день», – рассказал Стив Керр .

Батлер набирает 16,4 очка и 5,8 передачи в играх за новую команду.