Джимми Батлер пропустил матч с «Филадельфией» из-за проблем со спиной после столкновения с Уэнделлом Картером
Джимми Батлер получил травму.
У форварда проблемы с мышцами спины после столкновения с центровым Уэнделлом Картером в матче с «Орландо».
В его отсутствие «Уорриорз» проиграли «Филадельфии» (119:126).
«Надеюсь, что он выбыл ненадолго. Не думаю, что это что-то серьезное, но с такими вещами нельзя быть уверенным. Ожидаем его возвращения со дня на день», – рассказал Стив Керр.
Батлер набирает 16,4 очка и 5,8 передачи в играх за новую команду.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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