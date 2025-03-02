Стив Керр: «Не будем обсуждать финал. Мы хотели бы попасть в плей-офф»
Стив Керр ставит реалистичные задачи перед командой.
Главного тренера «Уорриорз» спросили, будет ли нынешней скамейки достаточно для игры в финале НБА.
«Мы хотим попасть в плей-офф. Финал? Давайте не будем обсуждать финал. Мы бы хотели просто попасть в плей-офф», – отказался от ответа специалист.
«Голден Стэйт» уступил «Филадельфии» в отсутствие форварда Джимми Батлера.
Команда находится на 7-м месте на Западе с результатом 32-28.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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