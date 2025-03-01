Участие Джимми Батлера в матче с «Сиксерс» под вопросом из-за проблем со спиной

Джимм Батлер может пропустить первый матч после обмена в «Уорриорз».

Участие защитника «Голден Стэйт » во встрече с «Филадельфией» находится под вопросом из-за болевых ощущений в спине. Калифорнийцы после приобретения Джимми выиграли 7 из 8 матчей.