Участие Джимми Батлера в матче с «Сиксерс» под вопросом из-за проблем со спиной
Джимм Батлер может пропустить первый матч после обмена в «Уорриорз».
Участие защитника «Голден Стэйт» во встрече с «Филадельфией» находится под вопросом из-за болевых ощущений в спине.
Калифорнийцы после приобретения Джимми выиграли 7 из 8 матчей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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