«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о товарищеском матче с «Нью-Йорком»
«Хапоэль Тель-Авив» хочет провести товарищеский матч с «Нью-Йорком».
Израильский клуб ведет переговоры с «Никс» о проведении товарищеского матча летом 2025 года, сообщает israelhayom.co.il.
Ожидается, что представители «Хапоэля» и «Нью-Йорка» встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить окончательные детали мероприятия. Если переговоры пройдут успешно, матч состоится в «Мэдисон-сквер-гардене».
Если тур «Маккаби» по США состоится, команда также может встретиться с «Бостоном» и «Кливлендом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: israelhayom.co.il
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