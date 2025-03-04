«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры о товарищеском матче с «Нью-Йорком»

«Хапоэль Тель-Авив» хочет провести товарищеский матч с «Нью-Йорком».

Израильский клуб ведет переговоры с «Никс» о проведении товарищеского матча летом 2025 года, сообщает israelhayom.co.il.

Ожидается, что представители «Хапоэля » и «Нью-Йорка » встретятся в ближайшие недели, чтобы обсудить окончательные детали мероприятия. Если переговоры пройдут успешно, матч состоится в «Мэдисон-сквер-гардене».

Если тур «Маккаби» по США состоится, команда также может встретиться с «Бостоном » и «Кливлендом ».