Тель-Авивский «Хапоэль» хочет заполучить Василие Мицича в следующем сезоне
На подкасте Pini & Friends at All-In владелец «Хапоэля» Офер Яннай рассказал, что хочет встряхнуть европейский баскетбол таким переходом.
«Мы в процессе. Я занимаюсь этим уже полтора месяца. Ему не хватает страсти европейского баскетбола и товарищества настоящей команды. Он устал от рутины НБА и ему нравится направление нашего развития», – сказал Яннай.
Владелец клуба хочет осуществить задуманное к следующему сезону.
«Я сказал ему, что дам ему самую высокую зарплату в Европе. Никто другой не даст ему 5 млн долларов, а я готов», – заключил Офер.
Действующий контракт Мицича с «Финиксом» может быть продлен на сезон-2025/2026, если «Санз» воспользуются опцией команды. В текущем чемпионате НБА двукратный MVP Евролиги набирает в среднем 7,3 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи.
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