Тель-Авивский «Хапоэль» хочет заполучить Василие Мицича в следующем сезоне

Сербский защитник может покинуть НБА.

На подкасте Pini & Friends at All-In владелец «Хапоэля » Офер Яннай рассказал, что хочет встряхнуть европейский баскетбол таким переходом.

«Мы в процессе. Я занимаюсь этим уже полтора месяца. Ему не хватает страсти европейского баскетбола и товарищества настоящей команды. Он устал от рутины НБА и ему нравится направление нашего развития», – сказал Яннай.

Владелец клуба хочет осуществить задуманное к следующему сезону.

«Я сказал ему, что дам ему самую высокую зарплату в Европе. Никто другой не даст ему 5 млн долларов, а я готов», – заключил Офер.

Действующий контракт Мицича с «Финиксом » может быть продлен на сезон-2025/2026, если «Санз» воспользуются опцией команды. В текущем чемпионате НБА двукратный MVP Евролиги набирает в среднем 7,3 очка, 2,4 подбора и 3,4 передачи.