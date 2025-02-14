Джордан Лойд раскритиковал Патрика Беверли после ухода из «Хапоэля».

В октябре Лойд перешел из «Маккаби » в «Монако» на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Представлявший на тот момент «Хапоэль » экс-игрок НБА осудил коллегу: «Они берут деньги, а потом убегают».

На этой неделе Беверли и сам покинул Израиль.

«Бро так много сказал обо мне и моих близких. Вот почему не стоит обсуждать ситуации других людей, особенно когда ты понятия не имеешь, что происходит.

Он быстро и решительно осудил меня, будучи неправым. Я уверен, что у него сейчас тоже есть свои причины, но именно поэтому надо следить в первую очередь за собой и желать окружающим всего наилучшего», – написал защитник «Монако» в социальной сети Х.